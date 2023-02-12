قبرص تنتخب رئيسها في دورة ثانية غير محسومة النتائج

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تشهد قبرص اليوم جولة ثانية من الانتخابات الرئاسية يتنافس فيها ديبلوماسيان يسعى كل منهما إلى إقناع الناخبين المترددين بأنه الخيار الأفضل لحكم هذا البلد العضو في الاتحاد الأوروبي.بحسب "وكالة الصحافة الفرنسية".

وفتحت مراكز الاقتراع أبوابها في الساعة 7,00 (5,00 ت غ) وستغلق في الساعة 18,00 (16,00 ت غ) مع توقف لساعة عند الظهر.

وقال أندرياس ثيوفانوس من المركز القبرصي للشؤون الأوروبية والدولية "يتوجه بعض الناس إلى صناديق الاقتراع للتصويت لشخص هو الأقل سوءا بين المرشحين، وهي سمة في معظم الانتخابات لكنها أكثر بروزا في هذه الانتخابات".