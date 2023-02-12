ونقلت الوكالة عن مصادر أمنية أن المشتبه بهم أوقفوا على ذمة التحقيق في أعمال نهب ارتكبت إثر الزلزال الذي بلغت قوته 7.8 درجات وخلّف أكثر من 25 ألف قتيل في تركيا وسوريا.

وأوقف 42 من هؤلاء في محافظة هاتاي جنوبي البلاد، وفي حوزتهم مبالغ مالية كبيرة وهواتف نقالة وحواسيب واسلحة، إضافة إلى حلي وبطاقات مصرفية.

وأوقف 6 آخرون في غازي عنتاب (جنوب) بتهمة الاحتيال عبر استخدام الهاتف.

وبحسب مرسوم نشر في الجريدة الرسمية، السبت، يمكن للمدعين توقيف الأفراد المتهمين بالنهب لـ7 أيام بدلا من 4، في إطار حال الطوارئ التي اعلنها الرئيس رجب طيب أردوغان، الأربعاء، في مواجهة الكارثة.