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إسرائيل تهدد بقصف أي معدات إيرانية ترسل لسوريا

12
FEBRUARY
2023
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هدد مسؤول أمني إسرائيلي كبير بأن تل أبيب لن تتردد في قصف أي معدات إيرانية يتم إرسالها إلى سوريا "تحت غطاء المساعدات الإنسانية".

وزعم المسؤول الإسرائيلي أن هناك معلومات تشير إلى أن إيران قد تستغل الوضع الصعب في سوريا بعد الزلزال وتحاول الاستفادة من شحنات المساعدات الإنسانية لنقل أسلحة ووسائل مختلفة إلى "حزب الله" اللبناني.

وأضاف في تصريحات نقلتها صحيفة "معاريف"، أن طهران حاولت في الماضي نقل المعدات والأسلحة تحت غطاء من خلال شاحنات كانت تحمل، من بين أشياء أخرى، فواكه وخضروات.

وأشار إلى أن إسرائيل كثفت المراقبة في جميع المناطق لما تنقله إيران إلى سوريا بشكل يومي وأن عناصر المخابرات الإسرائيلية يعملون على تحديد مكان الشاحنات الإيرانية ومحتوياتها، وتقول إسرائيل إن إيران تنقل أسلحة إلى "حزب الله" عبر العراق ثم سوريا،

وسبق أن نُسبت إلى إسرائيل عمليات قصف قوافل شاحنات على الحدود العراقية- السورية.

وفيما يتعلق بالمساعدات الإنسانية لضحايا الزلزال، زعم المسؤول أن الجيش الإسرائيلي لم يتلق تعليمات بتزويد سوريا بالأدوية أو المعدات، لكن إسرائيل ستكون مستعدة للمساعدة حيثما دعت الحاجة، وحال طُلب منها ذلك.

وفجر يوم الإثنين الماضي، ضرب زلزال مدمر بلغت قوته 7.7 درجات جنوب تركيا وشمال سوريا، أعقبه آخر بعد ساعات بقوة 7.6 درجات ومئات الهزات الارتدادية العنيفة، ما خلف خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين.

روسيا اليوم
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