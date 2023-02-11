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المدير العام للزلازل في تركيا: قوة الزلزال تعادل 500 قنبلة نووية

11
FEBRUARY
2023
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صرح المدير العام للزلازل والحد من المخاطر في إدارة الكوارث التركية أورهان تتار، أن الطاقة المنبعثة من الزلزال الذي بلغت قوته 7.7 درجة تعادل طاقة 500 قنبلة ذرية، بحسب “روسيا اليوم”.

وفي تفاصيل الهزات الأرضية التي ضربت جنوب شرق تركيا الاثنين، قال تتار في تصريحات صحافية في أنقرة اليوم ، أن “الزلزال الأول بقوة 7.7 درجة استمر 65 ثانية، ومدة الزلزال الثاني 45 ثانية، ومع وقوعهما اهتزت المنطقة بشكل خطير لمدة دقيقتين تقريبا”.

وتعليقا على مزاعم حدوث نشاط بركاني بعد الزلزال قال المسؤول: “لم نلاحظ تدفقا للحمم أو الرماد البركاني أو تدفق النفط والغاز في منطقة الزلزال”.
وأفادت إدارة الكوارث والطوارئ التركية بتسجيل أكثر من ألفي هزة ارتدادية منذ وقوع الزلزال فجر الاثنين.
وحسب آخر إحصائية رسمية نشرت صباح اليوم ، بلغت حصيلة ضحايا الزلزال في تركيا 20665 قتيلا و80088 مصابا حتى الآن.

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