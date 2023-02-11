ادارة الكوارث التركية أعلنت عن هزات أرضية في عدة ولايات

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اعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية، عن هزات أرضية منذ صباح اليوم في ولايات كهرمان ماراش وملاطية وأديامان وغازي عنتاب.

وأعلنت في بيان ارتفاع عدد ضحايا زلزال تركيا إلى 20.665، وتسجيل 1.891 هزة ارتدادية منذ الزلزال الذي ضرب البلاد فجر الاثنين الماضي"، واضافت: "إجلاء 92,697 شخصا من المناطق المنكوبة".

وكان قد كشف وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، عن تسجيل 6 هزات ارتدادية تجاوزت شدتها 6 درجات على مقياس ريختر.

ولفت صويلو، الى أنه "لا يمكننا حاليا تقديم إفادات واضحة حول المعلومات المتعلقة بالخسائر المادية والبشرية".