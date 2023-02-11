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إيطاليا تكسر الحصار جزئيا وترسل مساعدات إلى سوريا عبر بيروت

11
FEBRUARY
2023
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ذكرت صحيفة "الوطن" السورية مساء الجمعة أن إيطاليا بصدد تقديم مساعدات إنسانية لمتضرري الزلزال في سوريا عبر الهلال الأحمر السوري.

 

وكتبت "الوطن" عبر"تويتر": "إيطاليا تكسر الحصار جزئيا وترسل طائرتين عسكريتين غدا إلى مطار بيروت محملتين بالمواد الطبية يرافقهما 3 أطباء إيطاليين والطبيب السوري تمام يوسف".

وذكرت أن فريقا من الهلال الأحمر السوري سيقوم باستلام المساعدات واصطحابها مع الأطباء إلى دمشق.

من جانبه، أوضح نعمان طرشه، الصحفي السوري المقيم في إيطاليا، أن رجل الأعمال التونسي كمال الغريبي، نائب رئيس "مجموعة سان دوناتو"، إحدى أكبر مجموعات المستشفيات الخاصة في إيطاليا، أعلن عن إرسال طائرتين إلى سوريا بالتنسيق مع الخارجية الإيطالية محملتين بـ 4 سيارات إسعاف وأدوية ومعدات طبية مع فريق طبي إيطالي يرأسه البروفيسور السوري تمام يوسف لتقديم الدعم للشعب السوري بعد الزلزال المدمر.

في وقت سابق، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية رفع بعض العقوبات المفروضة على سوريا مؤقتا بهدف إيصال مساعدات إلى السكان المتضررين في أسرع وقت ممكن.

وأوضحت الوزارة أن هذا الإجراء "يسمح لمدة 180 يوما بجميع التعاملات المتعلقة بمساعدة ضحايا الزلزال، التي كانت محظورة" بموجب العقوبات المفروضة على دمشق.

ووصفت دمشق القرار الأمريكي بتجميد العقوبات على سوريا مؤقتا وبشكل جزئي بأنه "مضلل، ويهدف لإعطاء انطباع إنساني كاذب". وطالبت الخارجية الولايات المتحدة "بإنهاء التدابير القسرية الانفرادية المفروضة على الشعب السوري فورا ودون تردد وبلا شروط أو استثناءات".

الوطن السورية
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