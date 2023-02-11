البحث تحت الأنقاض
منذ فجر الإثنين، ينهمك سكان ومسعفون في محافظات سورية عدة بالبحث عن ناجين تحت الأنقاض وسط إمكانات محدودة مع تراجع فرص العثور على أحياء.
في سوريا، لجأ ناجون إلى مخيمات النازحين قرب الحدود التركية، أو إلى مراكز الإيواء الموقتة التي أنشأتها السلطات في المحافظات المنكوبة، ومنهم أيضاً من افترش الشوارع والباحات والحقول، أو حتى اختار تمضية لياليه في السيارات.
قال ممثل مفوضية اللاجئين "في سوريا، إنها أزمة داخل أزمة".
تفاصيل زلزال تركيا وسوريا
هز زلزال بلغت قوته 7.8 درجة تركيا وسوريا في ساعة مبكرة من صباح الإثنين.
شعر بالزلزال سكان قبرص ولبنان والأردن والعراق ومصر.
قال المركز الألماني لأبحاث علوم الأرض إن الزلزال وقع على عمق 10 كيلومترات قرب مدينة كهرمان مرعش.
تبع الزلزال عدد من الهزات الارتدادية.