حذرت مفوضية الأمم المتحدة للاجئين، الجمعة، من أن الزلزال المدمر قد يكون شرد 5.3 ملايين شخص في سوريا، التي تعاني أساساً من نزاع دام منذ نحو 12 عاماً.



وقال ممثل المفوضية في سوريا سيفانكا دانا بالا خلال مؤتمر صحفي في عقد في جنيف إن "ما يصل إلى 5.3 ملايين شخص قد يصبحون مشردين جراء الزلزال"، مشيراً إلى تقديرات أولية للأشخاص الذين سيحتاجون إلى مأوى في كل المناطق المتضررة في البلاد.

واعتبر أن "هذا رقم ضخم لدى شعب يعاني أساساً من نزوح جماعي".

أزمة سوريا

تشهد سوريا منذ عام 2011، نزاعا شرد نصف عدد سكانها البالغ نحو 22 مليون داخل البلاد وخارجها.

تُعد موجة النزوح في سوريا واحدة من الأكبر في العالم منذ الحرب العالمية الثانية.

طاول الدمار الناتج من الزلزال، ومركزه تركيا، 5 محافظات سورية هي إدلب (شمال غرب) وحلب (شمال) وحماة (وسط) واللاذقية وطرطوس (غرب).

أودى الزلزال حتى الآن بحياة أكثر من 22300 شخص في سوريا وتركيا، بينهم أكثر من 3300 في سوريا.