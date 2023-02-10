وصول 3 طائرات مساعدات الى مطار اللاذقية وحلب

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وصلت الى مطار اللاذقية الدولي اليوم طائرة ليبية تحمل شحنة مساعدات اغاثية للمتضررين من الزلزال، وتحتوى هذه الطائرة الليبية التي تعد الثالثة التي تصل من ليبيا على مواد غذائية متنوعة وبقول وعصائر وغيرها من المواد الغذائية.

ووصلت اليوم ايضا قافلة مساعدات عراقية مؤلفة من 14 شاحنة محملة بمواد غذائية وإنسانية إلى حلب.



كما وصلت طائرة مساعدات مقدمة من وزارة الطوارى الروسية الى مطار اللاذقية الدولي. وتتضمن مواد غذائية واغاثية مختلفة.



وكانت الجزائر اعلنت اليوم تقديم مساعدات مالية بقيمة 15 مليون دولار لسوريا في اطار المساعدات التى تقدمها للشعب السوري.



كما وصلت اليوم طائرة مساعدات كازاخية إلى مطار حلب الدولي.