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موقف محرج لملك بريطانيا تشارلز الثالث خلال زيارته لمسجد

10
FEBRUARY
2023
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تندّر قراء صحيفة "تلغراف" البريطانية وتبادلوا التعليقات المازحة بعد أن تبين وجود ثقب في جورب الملك تشارلز الثالث، خلال زيارته لأحد المساجد.

وأشارت الصحيفة إلى أن الملك لم يكن مهتما أبدا باتباع اتجاهات الموضة، مفضلا الالتزام بأسلوبه الخاص الذي صمد أمام اختبارات الزمن في اختيار ملابسه. ومع ذلك، يجدر بالحاشية الملكية أن تنصح جلالة الملك بشراء زوج جديد من الجوارب.

ولم يستطع مؤلفو المقال مقاومة المزاح، فكتب أحد القراء: "حتى ملك المملكة المتحدة لديه ثقب في جوربه".

وكتب آخر: "هذا على الأقل يثبت أنه مثلنا".

وقال قارئ مازحا:" إنه واحد من الناس وقد يتوق لأخذ نفس من الهواء النقي".

وربط مستخدم الأمر بمشاكل الحياة: "التكلفة العالية للحياة وراء ذلك!"،-

وعبر أحدهم عن قناعته: "لا يمكن التصديق انه لم يكن يعرف عن الثقب. مسرح حقيقي".

توفيت الملكة إليزابيث الثانية ملكة بريطانيا العظمى، التي حكمت البلاد لأكثر من 70 عاما، في 8 سبتمبر في اسكتلندا عن عمر يناهز 96 عاما. وأصبح الأمير تشارلز ملكا، وأخذ اسم تشارلز الثالث، فيما حصلت زوجته كاميلا على صفة الملكة.

روسيا اليوم
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