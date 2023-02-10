سقوط نيزك في السعودية!

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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية فيديو للحظة سقوط نيزك في محافظة الدوادمي شمال غرب الرياض يوم الخميس.

من جانبه، نشر خبير الأرصاد السعودي عبد العزيز الحصيني مقطع الفيديو، معلقا: "ظهر نور قوي لنيزك أو شهاب جهة نجد، وقيل إنهم شعروا بهزة وسماع دوي صوت سقوطه حسب المغردين هناك".

وأضاف الحصيني: "الشهاب هو شعاع ضوئي مرئي يتكون عندما يخترق النيزك الغلاف الجوي للأرض، وكرة النار وهي أكبر من النيزك أو الشهاب المتفجر، التي يمكن أن تعني القذيفة أو الوهج".

وأردف قائلا في حسابه على "تويتر": "نحن لا نعرف طبيعة الجسم المؤثر بشكل دقيق، عموماً ما تم ذكره يدخل تحت تسمية الشهاب، إلا إذا ثبت عكس ذلك، فهذه الظاهرة طبيعية تحدث باستمرار.. وورد ذكر الشهاب في القرآن الكريم ﴿ إِلَّا مَنِ اسْتَرَقَ السَّمْعَ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ مُّبِينٌ﴾".