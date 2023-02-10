وأوضحت أن عملية الإنقاذ جاءت بعد 90 ساعة من حدوث الزلزال، الذي بلغت قوته 7.8 درجات وخلف آلاف القتلى والجرحى.

وذكر رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو، على تويتر، أن "ياغيز أولش" ووالدته أخرجا بأمان من تحت الحطام من قبل فرق الإنقاذ التابعة لإسطنبول.

وحسب ما أظهرته صور منتشرة على المواقع الاجتماعية، فقد جرى لف الرضيع في بطانية حرارية رقيقة من الألومنيوم، لتنظيم درجة حرارة جسمه.

وتم فيما بعد نقل الرضيع وأمه على وجه السرعة إلى المستشفى لتقديم الرعاية الطبية اللازمة.

ووصف معلقون ووسائل إعلام مشهد إنقاذ الرضيع الصغير بـ"المعجزة"، في الوقت الذي يتضاءل فيه الأمل في العثور على مزيد من الأشخاص أحياء تحت الركام ووسط أجواء شديدة البرودة.

وتعد محافظة هاتاي من أكثر المناطق التي تعرضت لخسائر فادحة في الأرواح والمنازل بسبب الزلزال.