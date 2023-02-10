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توعد الرئيس الأميركي جو بايدن خلال جولة له في فلوريدا بأنه سيكون "كابوسا" للجمهوريين إذا مسوا بالامتيازات الاجتماعية.

وقال بايدن إن "حلم الكثير من الجمهوريين هو إلغاء الضمان الاجتماعي والرعاية الطبية (ميديكير)"، وهما على التوالي برنامج مساعدة في مرحلة الشيخوخة وتأمين صحي لكبار السن.

وأضاف الرئيس الديموقراطي البالغ ثمانين عاما "إذا كان ذلك حلمكم فأنا سأكون كابوسكم"، واعدا بعرقلة أي محاولة تشريعية في هذا الاتجاه.

ويبدو أن بايدن بدأ بالفعل حملة من أجل انتخابات 2024 الرئاسية حتى لو أنه لم يعلن ترشيحه رسميا، وهو يسعى إلى مواصلة النقاش الذي بدأه الثلاثاء في الكونغرس خلال خطابه عن حالة الاتحاد.

وكان بايدن قد انتقد في خطابه المحافظين لرغبتهم في التضحية بهذين البرنامجين الاجتماعيين للحفاظ على انضباط الميزانية. واستدعى ذلك نفيا شديدا من الجمهوريين، ونعتت المعارضة الرئيس بأنه "كاذب".بايدن للجمهوريين: "سأكون كابوسكم"توعد الرئيس الأميركي جو بايدن خلال جولة له في فلوريدا بأنه سيكون "كابوسا" للجمهوريين إذا مسوا بالامتيازات الاجتماعية.

وقال بايدن إن "حلم الكثير من الجمهوريين هو إلغاء الضمان الاجتماعي والرعاية الطبية (ميديكير)"، وهما على التوالي برنامج مساعدة في مرحلة الشيخوخة وتأمين صحي لكبار السن.

وأضاف الرئيس الديموقراطي البالغ ثمانين عاما "إذا كان ذلك حلمكم فأنا سأكون كابوسكم"، واعدا بعرقلة أي محاولة تشريعية في هذا الاتجاه.

ويبدو أن بايدن بدأ بالفعل حملة من أجل انتخابات 2024 الرئاسية حتى لو أنه لم يعلن ترشيحه رسميا، وهو يسعى إلى مواصلة النقاش الذي بدأه الثلاثاء في الكونغرس خلال خطابه عن حالة الاتحاد.

وكان بايدن قد انتقد في خطابه المحافظين لرغبتهم في التضحية بهذين البرنامجين الاجتماعيين للحفاظ على انضباط الميزانية. واستدعى ذلك نفيا شديدا من الجمهوريين، ونعتت المعارضة الرئيس بأنه "كاذب".