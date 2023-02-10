زلزال شرق المتوسط.. سادس أكثر الزلازل المدمّرة بالقرن الـ21

A + A -

مع استمرار ارتفاع حصيلة عدد الضحايا جراء زلزال شرق المتوسط، الذي ضرب جنوب تركيا وشمال سوريا في السادس من فبراير الجاري، بات الزلزال يصنف ضمن أكثر 10 زلازل فتكا في القرن الحادي والعشرين.

وتفوق زلزال شرق المتوسط، الذي بلغت قوته 7.7 درجة بمقياس ريختر، على زلزال عام 1999، الذي ضرب تركيا وأودى بحياة أكثر من 17 ألف شخص.

فيما يلي قائمة بالزلازل مرتبة حسب عدد القتلى:

زلزال سومطرة (2004): 230 ألف قتيل

في 26 ديسمبر 2004، ضرب زلزال هائل بلغت قوته 9.1 درجة بمقياس ريختر ساحل سومطرة في إندونيسيا، مما أدى إلى حدوث موجات مد عاتية "تسونامي"، وصلت حتى سواحل شرق أفريقيا، وحينها، وصل ارتفاع الأمواج العاتية التي وصلت سرعتها إلى 700 كيلومتر في الساعة، إلى 30 متراً في بعض الأحيان.

وأودى الزلزال والتسونامي بحياة أكثر من 230 ألف شخص في جميع أنحاء المنطقة، بما في ذلك 170,000 شخص في إندونيسيا وحدها.

زلزال هايتي (2010): 200 ألف قتيل

في 12 يناير 2010، أسفر زلزال في هايتي، بلغت قوته 7 درجات، عن سقوط أكثر من 200 ألف قتيل وتشريد 1.5 مليون شخص. وحوّل الزلزال العاصمة بور أو برانس وضواحيها إلى ركام.

في أعقاب ذلك، انتشر وباء الكوليرا في البلاد اعتباراً من أكتوبر 2010 بعدما نقل العدوى جنود دوليون من نيبال أتوا كجنود قوات حفظ السلام، بعد الزلزال. وقضى الوباء على أكثر من 10 آلاف شخص حتى يناير 2019.

زلزال سيشوان (2008): 87 ألف قتيل

في 12 مايو 2008، أودى زلزال بقوة 7.9 درجات، ضرب إقليم سيشوان في جنوب غرب الصين، بأكثر من 87 ألف شخص فيما سقط 4.45 ملايين جريح، وبين الضحايا آلاف التلاميذ الذين قضوا في انهيار مدارس. وألحق الزلزال الدمار في مناطق واسعة من الإقليم.

زلزال كشمير (2005): 73 ألف قتيل

في الثامن من أكتوبر 2005، تسبّب زلزال بقوة 7.6 درجات بسقوط أكثر من 73 ألف قتيل وتشريد 3.5 ملايين في الجزء الباكستاني من كشمير خصوصاً. وقد أتى الزلزال على المنشآت الطبية بالكامل تقريباً.

زلزال بام - إيران (2003): 31 ألف قتيل

في 26 ديسمبر 2003، ضرب زلزال بقوة 6.6 درجات مدينة بام في جنوب شرقي إيران، موقعاً أكثر من 31 ألف قتيل ما شكّل أكثر من ربع سكّان المدينة. ولحق دمار هائل بالمدينة التاريخية.

زلزال شرق المتوسط (2023): أكثر من 22 ألف قتيل

في السادس من فبراير الجاري، ضرب زلزال بقوة 7.8 درجات جنوب تركيا وشمال سوريا المجاورة، تلته هزّة ارتدادية بقوة 7.5 درجات. وبلغت الحصيلة غير نهائية للقتلى أكثر من 22 ألف قتيل حتى صباح الجمعة العاشر من فبراير 2023، بينما اقترب عدد المصابين من 80 ألفا، عدا عن آلاف النازحين والمشردين.

زلزال غوجارات – الهند (2001): 20 ألف قتيل

في 26 يناير 2001 ضرب زلزال بقوة 7.7 درجات في ولاية غوجارات في غرب الهند، ونجم عنه مقتل أكثر من 20 ألف قتيل. ودمر مدينة بوج.

زلزال فوكوشيما - اليابان (2011): 18500 قتيل

في 11 مارس 2011، هزّ اليابان زلزال بقوة 9.1 درجات. بعد أقل من ساعة على ذلك، ضربت موجة عاتية "تسونامي) تجاوز ارتفاعها 20 مترا في بعض الأماكن من ساحل منطقة توهوكو في شمال شرق البلاد حاصدة كل أشكال الحياة.

وغمرت المياه محطة "فوكوشيما" النووية التي انصهرت نواة مفاعلاتها الثلاثة مسببة أسوأ كارثة نووية مدنية منذ تشرنوبيل في أوكرانيا العام 1986.

وأسفرت الكارثة عن 18500 قتيل ومفقود وأرغمت أكثر من 165 ألف شخص على مغادرة مقاطعة فوكوشيما بسبب الإشعاعات.

زلزال نيبال (2015): 9 آلاف قتيل

في 25 أبريل 2015، قضى نحو 9 آلاف شخص في زلزال بقوة 7.8 درجات ضرب وسط نيبال الواقعة في الهيمالايا. وتعرّضت العاصمة كاتماندو والمناطق المحيطة بمركز الهزّة لدمار واسع.

زلزال جاوا (2006): 6 آلاف قتيل

في 26 مايو 2006، أسفر زلزال بقوة 6.3 درجات عن سقوط نحو 6 آلاف قتيل في جزيرة جاوا الإندونيسية. وأصيب نحو 38 ألف شخص فيما تشرد أكثر من 420 ألفا.