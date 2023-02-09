وقال رئيس بلدية مدينة كيركلاريلي التركية إنه من بين المساعدات الإنسانية التي جمعها السكان لضحايا الزلزال، تم العثور على رسالة لطفل صغير.

وجاء في الرسالة: "مرحبا صديقي. اسمي كيرم. أحب هذه السترة كثيرا، لكن دعها تكون لك، ستحافظ على دفئك".

وأضاف: "أنا عمري 6 أعوام ونصف. وأعيش في مدينة كيركلاريلي".

وعبّر عدد من المعلقين عن إعجابهم بهذه البادرة الإنسانية، التي صدرت من طفل في مقتل العمر، لمساعدة ضحايا الزلزال. وقال أحدهم "حتى الأطفال الصغار يشعرون ويتضامنون"، وذكر آخر "براءة الأطفال لا تقدر بثمن".

وهز زلزال، بلغت قوته 7.8، جنوبي تركيا، في وقت مبكر من صباح الإثنين، مخلفا خسائر بشرية ومادية هائلة.

وفي أحدث حصيلة مساء الخميس، أفادت إدارة الكوارث والطوارئ التركية بارتفاع عدد قتلى الزلزال إلى 17134 قتيلا، إلى جانب أكثر من 63 ألف قتيل.

وما تزال فرق الإنقاذ تعمل على مدار الساعة لإنقاذ من يوجد تحت الأنقاض، رغم الظروف والعراقيل الصعبة التي تواجههم.