الاتحاد الأوروبي: استخدام الأصول الروسية لصالح أوكرانيا أمر عادل وقانوني

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أعلن رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل اليوم أن الاتحاد الأوروبي يعد الحزمة العاشرة من العقوبات ضد روسيا، ويعتبر استخدام الأصول الروسية لإعادة بناء أوكرانيا أمرا "عادلا" و"قانونيا"، وفق وكالة "روسيا اليوم".

صرح بذلك رئيس المجلس الأوروبي في مؤتمر صحفي عقب مشاركة الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي في قمة الاتحاد الأوروبي، حيث تابع ميشيل: "لا يزال الاتحاد الأوروبي ملتزما تماما بالضغط على الكرملين، حيث يتم تطوير الحزمة العاشرة من العقوبات. أما بالنسبة للأصول الروسية المجمدة لدى الاتحاد الأوروبي، فنرى أن استخدامها لصالح أوكرانيا أمر عادل وقانوني، من أجل إعادة إعمار أوكرانيا".