أردوغان: حصيلة مصابي الزلزال فاقت 66 ألفا وعدد الضحايا في ازدياد

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أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم، أن عدد مصابي الزلزال بلغ حتى الآن 66 ألفا و132 شخصا في حصيلة غير نهائية، وأن عدد الضحايا مستمر في الازدياد، وفق وكالة "روسيا اليوم".

وأكد أردوغان أنه لحقت بالبلاد خسائر بشرية كبيرة جدا في هذا الزلزال، لافتا إلى أن "مساحة المنطقة المتضررة تجاوزت 500 كيلومتر"، وقال: "لكم أن تتخيلوا حجم الضرر والتحديات التي نواجهها، وأن 13.5 مليون شخص تضرروا بشكل مباشر من هذا الزلزال الذي طال 10 ولايات تركية."



وأضاف الرئيس التركي: "يوم الإثنين الماضي، واجهنا أكبر كارثة زلزال شهدتها المنطقة عبر التاريخ".