زلزال تركيا وسوريا.. عدد الضحايا في ازدياد وفرق الإنقاذ تسابق الزمن

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تتواصل لليوم الرابع عمليات الإنقاذ في سوريا وتركيا من تحت أنقاض المباني الي دمرها الزلزل، فيما تسابق فرق الإغاثة الزمن لإسعاف الضحايا.
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