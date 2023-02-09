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زلزال تركيا وسوريا.. عدد الضحايا في ازدياد وفرق الإنقاذ تسابق الزمن

9
FEBRUARY
2023
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تتواصل لليوم الرابع عمليات الإنقاذ في سوريا وتركيا من تحت أنقاض المباني الي دمرها الزلزل، فيما تسابق فرق الإغاثة الزمن لإسعاف الضحايا.
  • وزير الصحة السوري: عدد ضحايا الزلزال بلغ أكثر من 1300 قتيل
  • أردوغان: حصيلة مصابي الزلزال فاقت 66 ألفا وعدد الضحايا في ازدياد
  • وزير الصحة السوري يدعو لاستدامة الدعم "لأن التداعيات ستكون طويلة الأمد"
  • "الاتصالات الألمانية" تعلن مجانية المكالمات إلى تركيا وسوريا
  • "نحفر ولا ننام".. سوري يواصل الحفر منذ يومين بحثا عن 20 من أقاربه
  • سوريا والإمارات تعلنان إقامة صلاة الغائب في كافة المساجد على أرواح ضحايا الزلزال
  • سوريا.. جريان نهر الخابور في الحسكة بعد 3 سنوات انقطاع من قبل الجانب التركي (فيديو)
  • أردوغان: عدد قتلى الزلزال ارتفع إلى 16170 شخصا والإصابات إلى 64194
  • لماذا كان زلزال تركيا وسوريا مدمرا إلى هذا الحد؟
  • تركيا.. تشققات خطيرة في سد ملاطيا
  • مركز رصد الزلازل السوري: مدة الهزات الارتدادية قد تصل لسنة كاملة
  • فنانون سوريون يتبرعون لضحايا الزلزال
  • دخول أول قافلة مساعدات منذ وقوع الزلزال إلى مناطق خارج سيطرة دمشق
  • مركز الملك سلمان للإغاثة: هبة المجتمع السعودي لمتضرري الزلزال أحدثت فرقا كبيرا
  • تركيا.. إجلاء 28 ألف شخص من مناطق الزلزال
  • هل يؤثر الزلزال على سير مشروع إنشاء مركز غاز روسي في تركيا؟
  • الأردن ترسل طائرة إغاثة إضافية إلى مطار ⁧حلب⁩ الدولي لإيصال مساعدات إنسانية للمتضررين من الزلازل عبر وكالات الأمم المتحدة العاملة في شمال ⁧سوريا⁩.

  • أردوغان من غازي عنتاب: عدد ضحايا الزلزال وصل إلى 14014 قتيلا و63794 مصابا

  • قوات الإنقاذ الروسية تساعد على مدار الساعة في عمليات البحث بالمناطق المتضررة في سوريا وتركيا
  • السيطرة على حريق ميناء اسكندرون في تركيا بمساعدة روسية
  • أردوغان: سنتعافى من آثار الزلزال في وقت قصير
  • المالكي: تحرك فريق فلسطيني للتدخل والاستجابة العاجلة باتجاه سوريا وتركيا
  • سوريا.. تواصل عمليات رفع الأنقاض وانتشال ضحايا الزلزال بمحافظة حلب
  • سوريا.. تصدعات في سد "التلول" تهدد بغرق القرى في منطقة التلول بريف إدلب
  • تركيا.. إنقاذ طفلة قضت أكثر من 60 ساعة تحت الأنقاض
  • لقطات تظهرحجم الدمار الهائل الذي خلفه الزلزال في ولاية هطاي التركية
  • إنقاذ مسنين اثنين وطفلة من تحت الأنقاض في قهرمان مرعش جنوب تركيا
  • "أطفال الزلزال".. لحظات تهز الجبال (فيديوهات)
  • تسجيل هزة أرضية بقوة 4.8 درجة على بعد 44 كيلومترا من مدينة قهرمان مرعش بوسط تركيا
  • صور من الفضاء لمدن تركية وسورية قبل وبعد الزلزال المدمر
  • كازاخستان ترسل مساعدات إنسانية إلى سوريا من خلال منظمة التعاون الإسلامي

  • وصول طائرة إمارتية إلى مطار دمشق الدولي محملة بالمساعدات الإنسانية لمتضرري الزلزال

  • دائرة الأرصاد الجوية التركية: درجة حرارة الجو في عدد من الولايات التي ضربها الزلزال ستنخفض إلى 15 درجة تحت الصفر خلال ساعات المساء في الأيام الخمس القادمة

  • إدارة الكوارث التركية: ارتفاع عدد القتلى إلى 12 ألفا و873 شخصا في حصيلة غير نهائية
  • تركيا.. فيديو مؤثر يوثق لحظة انتشال طفل برفقة ببغائه من تحت الأنقاض
  • تصوير جوي يظهر مدى الدمار في أنطاكية التركية بعد الزلزال
  • لقطات جديدة من كهرمان مرعش تظهر آثارا كارثية للزلزال
  • تركيا .. إنقاذ طفل بعد قضائه 70 ساعة تحت الأنقاض
  • دمشق: نقبل دون تسيسس المساعدة من الغرب لمواجهة الكارثة الإنسانية لكن لم يعرض علينا
  • "فيفا" يستجيب لطلب تركيا بسبب الزلزال
  • توقعات صادمة لحصيلة الضحايا في زلزال تركيا وسوريا
  • طفل يخرج ضاحكا من تحت الأنقاض
  • في حصيلة غير نهائية.. ارتفاع عدد الضحايا في سوريا إلى أكثر من 3100 قتيل
  • إدارة الكوارث: ارتفاع عدد ضحايا الزلزال في تركيا إلى 12.391 ألف قتيل
  • ارتفاع حصيلة الزلزال المدمر في تركيا وسوريا إلى أكثر من 15.700 ألف قتيل في حصيلة غير نهائية
  • 6 طائرات تهبط في مطار دمشق محملة بمساعدات من عدة دول

     

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