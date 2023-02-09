زلزال تركيا وسوريا.. عدد الضحايا في ازدياد وفرق الإنقاذ تسابق الزمن

أردوغان من غازي عنتاب: عدد ضحايا الزلزال وصل إلى 14014 قتيلا و63794 مصابا

دائرة الأرصاد الجوية التركية: درجة حرارة الجو في عدد من الولايات التي ضربها الزلزال ستنخفض إلى 15 درجة تحت الصفر خلال ساعات المساء في الأيام الخمس القادمة