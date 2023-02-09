لافروف يدعو وزير الدفاع الألماني إلى التعلم من دروس التاريخ قبل حديثه عن هزيمة روسيا

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دعا وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، وزير الدفاع الألماني، بوريس بيستوريوس، ليستذكر التاريخ ويهتم بسياسة ألمانيا الداخلية، قبل التحدث عن البلد "الذي سيكون العالم أفضل من دونه".

وقال لافروف للصحفيين: "بالنسبة لتصريحات وزير الدفاع الألماني الجديد، الذي لم أتعرف على اسمه الكامل بعد، فقد سمعنا الكثير من التصريحات الوقحة من السياسيين الألمان، ولكن في ما يتعلق بأي عالم سيكون أفضل ومن يجب التخلص منه، أعتقد أنه ينبغي عليهم النظر في السياسة الألمانية الداخلية".

وأشار إلى أنه "وفقا لمجموعة الأصوات العسكرية التي تعلو في الغرب، في واشنطن ولندن وبروكسل وباريس، فإن الطريق إلى السلام يكمن من خلال تدجيج أوكرانيا بالسلاح حيث أنه وبناء على ذلك، يعتقد الزملاء الغربيون أن العالم سيكون أفضل بدون روسيا، بدون روسيا المهزومة".

وأشار لافروف إلى أن تصريحات مماثلة لتلك التي أدلى بها بيستوريوس "تم إطلاقها من الأراضي الألمانية سابقا، ومرة واحدة على الأقل في التاريخ".

وأضاف: "هل تتذكرون كيف انتهى كل هذا؟".