living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

مساعدات فرنسية عاجلة بـ 12 مليون يورو للشعب السوري

9
FEBRUARY
2023
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

أعلنت فرنسا أنها ستخصص مساعدات عاجلة لسكان سوريا بقيمة تصل إلى 12 مليون يورو إثر الزلزال العنيف.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية فرنسوا ديلماس أن المساعدات ستوزع بالتواصل مع المنظمات غير الحكومية والأمم المتحدة، في كل المناطق المتضررة من الزلزال، مشددا على أن ذلك لا يغيّر "النهج السياسي" لفرنسا تجاه نظام بشار الأسد.

وسيتم تخصيص 5 ملايين من أصل 12 مليونًا لآلية إيصال المساعدات الإنسانية عبر الحدود التابعة للأمم المتحدة، وخمسة ملايين أخرى "لعدة منظمات غير حكومية فرنسية ودولية تعنى بالتدخل السريع وتعنى بمجالات الصحة وتأمين الملاجئ والمياه والصرف الصحي والأمن الغذائي"، وفق فرنسوا ديلماس.

إلى ذلك، تجري "دراسة" مساهمة قدرها مليونا يورو في إطار المساعدة الغذائية المبرمجة بهدف تلبية الاحتياجات الغذائية العاجلة للسوريين.

وأشار فرنسوا ديلماس أيضًا إلى أنه منذ 2011، موّل الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه مساعدات إنسانية "بشكل كبير جدًا": "أكثر من 27 مليار يورو".

وأضاف أنه تم وضع آليات وإجراء إعفاءات من العقوبات للتمكن من تقديم هذه المساعدة.

واضاف "نهجنا السياسي لا يتغير، على عكس بشار الأسد، نحن ندعم الشعب".

ولفت إلى أن نهجنا واضح ومعروف: وحدها العملية السياسية التي حددها قرار مجلس الأمن الدولي 22-54 قاردة أن تؤدي إلى مخرج للأزمة".

وبشأن تركيا مركز الزلزال، سترسل فرنسا 50 ألف لقاح لمكافحة الدفتيريا والتيتانوس تقدمها مؤسسة اس-سانوفي وجمعية توليب للسكان المتضررين.

وستدعم فرنسا أيضا "جهود الاتحاد الدولي للصليب الأحمر والهلال الأحمر بمبلغ 500 ألف يورو".

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2023. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout