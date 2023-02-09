بعد سلسلة هزات أرضية خفيفة...مدينة سيينا الإيطالية تغلق المدارس والمتاحف

A + A -

أغلقت مدينة سيينا الإيطالية المدارس والجامعات والمتاحف اليوم في إجراء احترازي بعدما شهدت سلسلة هزات أرضية خفيفة.بحسب "وكالة الصحافة الفرنسية".

وأكد المعهد الوطني للجيوفيزياء وعلم البراكين حدوث حوالى عشرين هزة تراوحت قوتها بين 2 و2,8 درجة ليل الأربعاء الخميس، بعد هزة أقوى بلغت 3,5 درجات الأربعاء قرابة الساعة 10 مساء بالتوقيت المحلي.

وقالت البلدية في بيان الخميس "يجري فحص المباني البلدية ولكن في هذه المرحلة لم يتم رصد أي خطر"، مؤكدة أن السلطات المحلية تعتزم "إغلاق المرافق الرياضية وقاعات الرياضة وكل المكاتب البلدية".

وتعتبر مدينة سيينا الواقعة في جنوب توسكانة وجهة سياحية وتشتهر بتراثها الفني، وبسباق خيول تتنافس فيه أحياء المدينة مرتين في السنة، في 2 تموز و 16 آب، ويسمى باليو. والوسط التاريخي للمدينة مدرج في قائمة اليونسكو للتراث العالمي.