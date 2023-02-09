بلدية إسطنبول تعلن إخماد الحريق في ميناء الإسكندرونة

ويشارك في العملية رجال الإطفاء والطيران في وزارة الدفاع التركية ووزارة الزراعة التركية، بالإضافة إلى متخصصين آخرين وصلوا من مدن مختلفة في تركيا.

واندلع الحريق، يوم الاثنين، في حاويات محملة بالبضائع انقلبت أثناء الزلزال. والميناء لا يعمل حاليا وتضررت بنيته التحتية جراء الزلزال.

وأعلنت وزارة الدفاع التركية، يوم الثلاثاء الماضي، أن الحريق تم إخماده، لكن بعد عدة دقائق تراجعت عن البيان، قائلة إن عمليات مكافحة الحريق ما زالت جارية باستخدام المروحيات.