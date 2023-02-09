بعثة الاتحاد الأوروبي إلى أرمينيا تبدأ عملها في 20 فبراير

وعبرت النائبة عن أملها بأن يتحقق السلام المستقر بين أذربيجان وأرمينيا في أقل من عامين، داعية جميع الأطراف إلى بذل كل ما في وسعها لتحقيق هذا الهدف.

وعلقت وزارة الخارجية الروسية، ردا على إطلاق بعثة وساطة جديدة للاتحاد الأوروبي في أرمينيا، أواخر شهر يناير الماضي، بأن ظهور ممثلي الاتحاد الأوروبي في المناطق الحدودية لأرمينيا، لن يؤدي إلا إلى مواجهة جيوسياسية في المنطقة، وإلى تفاقم التناقضات القائمة، إن محاولات الاتحاد الأوروبي إحباط جهود الوساطة الروسية في منطقة ما وراء القوقاز، يمكن أن تضر بالمصالح الأساسية للأرمن والأذربيجانيين وتعيق عودة السلام إلى المنطقة.

كما أشارت الوزارة إلى أن العامل الرئيسي للاستقرار والأمن في المنطقة، في المستقبل المنظور، لا يزال “وحدة حفظ السلام الروسية المنتشرة على أساس بيان قادة روسيا وأذربيجان وأرمينيا، بتاريخ 9 نوفمبر/ تشرين الثاني 2020، وكذلك حرس الحدود الروسي الذي يخدم أفراده على الحدود الأرمينية”.