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ارتفاع حصيلة الزلزال المدمر في تركيا وسوريا إلى أكثر من 13 ألف قتيل

8
FEBRUARY
2023
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ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب سوريا وتركيا إلى نحو 13ألف قتيل وعشرات آلاف الجرحى، بناء على أرقام أوردتها مصادر رسمية ومنظمات دولية وفرق إنقاذ ووكالات أنباء عالمية.

وأفادت السلطات التركية بأن عدد القتلى في البلاد ارتفع إلى 9057 شخصًا، بالإضافة إلى أاكثر من 52 ألف جريح، في حين ارتفع عدد القتلى في عموم سوريا إلى 3300، وهي أرقام أعلنتها وزارة الصحة السورية وفرق إنقاذ في الشمال السوري.

وتتوقع فرق الإنقاذ أن يرتفع عدد الضحايا بشكل كبير في الساعات والأيام القادمة، نظرا لوجود الآلاف تحت الأنقاض.

في حين تتواصل عمليات الإنقاذ في سوريا وتركيا وسط ارتفاع عدد الضحايا ومخاوف من هزات ارتدادية للزلزال المدمر الذي ضرب عدة مناطق في البلدين.

وضرب زلزال بقوة 7.7 درجة محافظة كهرمان مرعش في تركيا، فجر يوم أمس الاثنين، ما أسفر عن تدمير عدد من المدن، وخلف مئات القتلى والجرحى.

كما وصلت ارتدادات الزلزال بقوة إلى مدن شمال سوريا والعراق، وشعر بالزلزال سكان العاصمة اللبنانية بيروت.

وكانت أقوى ارتدادات الزلزال في مدن شمال سوريا، حيث تسبب بمقتل المئات وإصابة الآلاف، وتدمير آلاف المباني.

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