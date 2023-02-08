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هزتان أرضيتان تضربان فلسطين

8
FEBRUARY
2023
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أوردت "وكالة الأنباء الألمانية" (د ب أ)، أن هزتين أرضيتين ضربتا الأراضي الفلسطينية من دون تسجيل إصابات، بحسب مصادر فلسطينية.

وأكدت "وكالة الأنباء الفلسطينية" الرسمية (وفا) وقوع هزة أرضية خفيفة ضربت الأراضي الفلسطينية، ومركزها جنوب شرقي نابلس، حيث بلغت قوتها 2،5 درجة على مقياس "ريختر".

ونقلت الوكالة عن مرصد الزلازل الفلسطيني في "جامعة النجاح" أن الهزة جاءت بعد هزة أخرى قبل ساعتين ومركزها ذات المنطقة جنوب شرقي نابلس بقوة 2،5 درجة، وعمق أقل من 5 كلم تحت سطح الأرض. ولم يتم الإبلاغ عن إصابات.

يأتي ذلك فيما ارتفعت حصيلة الضحايا الفلسطينيين من جراء الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا إلى 72، بعد وفاة ثلاثة مصابين متأثرين بجراحهم وانتشالهم من تحت الأنقاض شمالي سوريا، وتسجيل حالة وفاة جديدة في مدينة جبلة.

وقالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية إن عدد الضحايا مرشح للارتفاع بسبب عدم اكتمال المعلومات المتوافرة في شأن سلامة جميع الأسر الفلسطينية في المناطق المنكوبة.

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