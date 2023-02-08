بالصور- ارتفاع مستوى سطح البحر بمنطقة اسكندرون بتركيا والمياه تغمر الشوارع

A + A -

أفادت وسائل إعلام تركية، اليوم الأربعاء، أن مستوى سطح البحر في منطقة إسكندرون ارتفع بعد الزلزال، وغمرت المياه الطرق، وتم إجلاء السكان والعمال.

وقالت قناة "إن تي في" التلفزيونية، إنه "بسبب الزلازل التي بلغت قوتها 7.7 و 7.6 والتي ضربت 10 مقاطعات، ارتفع مستوى سطح البحر في إسكندرونة في هاتاي، وغمرت المياه الطرق والساحات في المنطقة الساحلية. وتم إخلاء المباني والوظائف بسبب المخاطر".

وضرب زلزال بقوة 7.7 بلغت قوته درجة، يوم الاثنين الماضي، مناطق جنوب شرق تركيا ومناطق في سوريا.

كذلك تم تسجيل هزات أرضية على مدار على مدى اليومين الأخرين.

وتجاوزت حصيلة ضحايا الزلزال حتى الآن في كل من تركيا وسريا، 10 آلاف قتيل وعشرات آلاف الجرحى، كما تسبب الزلزال في مدار كبير بالمنازل والبنى التحتية.







