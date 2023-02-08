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في خطاب حالة الاتحاد.. بايدن يتعهد بالعمل مع الجمهوريين

8
FEBRUARY
2023
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وصف الرئيس الأميركي جو بايدن الديمقراطية في بلاده بأنها "لا تُقهر" وتعهد بالعمل مع الحزب الجمهوري المعارض في خطاب حالة الاتحاد الذي ألقاه أمام الكونغرس، ليل الثلاثاء.
 
وفي أول خطاب له أمام جلسة مشتركة للكونغرس منذ أن سيطر الجمهوريون على مجلس النواب في يناير، أشار بايدن إلى التقدم المحرز في الاقتصاد عقب جائحة كورونا وشدد على أن الكونغرس المنقسم بشدة يمكن أن يتغلب على خلافاته.
 
وقال الديمقراطي بايدن "كثيرا ما قيل لنا إن الديمقراطيين والجمهوريين لا يستطيعون العمل معا. ولكن على مدى العامين الماضيين، أثبتنا خطأ المتشككين والمعارضين".
 
وأضاف "أقول لأصدقائي الجمهوريين أنه إذا كنا قد تمكنا من العمل معا في دور الانعقاد السابق للكونغرس، فلا يوجد سبب يمنعنا من العمل معا والتوصل إلى إجماع على أشياء مهمة في دور الانعقاد الحالي أيضا"، وفقا لرويترز.
 
وجلس رئيس مجلس النواب، الجمهوري كيفن مكارثي، خلف بايدن لأول مرة.
 
وقال بايدن "السيد رئيس مجلس النواب، لا أريد أن أشوه سمعتك، لكنني أتطلع إلى العمل معك"، ليطلق بكلماته تلك ضحكات المشرعين.
 
خطاب بايدن في نقاط:
 
قال إن أزمة المناخ "تهديد وجودي"
دعا لإقرار مجانية التعليم ورفع أجور المعلمين
دعا إلى محاسبة أفراد الشرطة الذي يخسرون ثقة الأميركيين
الديمقراطية الأميركية
 
أكد بايدن على أن الديمقراطية الأميركية على تزال على حالها على الرغم من مواجهة أكبر تهديد لها منذ الحرب الأهلية، وقال:
 
اليوم، وعلى الرغم من التحديات، تظل ديمقراطيتنا عصية على القهر والانكسار.
أتطلع إلى العمل مع رئيس مجلس النواب الأميركي
نحن الدولة الوحيدة التي تنهض من كل أزمة أقوى مما كانت عليه
الديمقراطية منيعة في الولايات المتحدة
الديمقراطيون والجمهوريون يعملون معا من أجل أمن أوروبا والعديد من القضايا
ليس هناك ما يمنع من تعاون الجمهوريين والديمقراطيين في الكونغرس الجديد
نتائج الانتخابات يجب احترامها كما يجب حماية الديمقراطية الأميركية
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 الاقتصاد
 
تمت إتاحة 12 مليون وظيفة خلال عامين وهو رقم قياسي
حققنا رقما قياسيا في خفض معدل البطالة
سنحرص على أن تبدأ سلسلة الإمدادات في الولايات المتحدة
عدد الرقائق الإلكترونية في الولايات المتحدة سيتضاعف
يجب أن نكون في المقدمة في البنية التحتية
بدأنا للتو في إعادة إعمار الولايات المتحدة بعد التوقيع على قانون البنية التحتية
الاقتصاد الأميركي في موقع أفضل للنمو أكثر من أي اقتصاد آخر "على وجه الأرض"
هناك شركات ربحت مئات المليارات ولم تدفع شيئا من الضرائب وهذا ليس عادلا
سنحتاج إلى النفط لعقد مقبل وربما لأكثر من ذلك
بعض الجمهوريين يريدون أخذ الاقتصاد الأميركي كـ"رهينة"
لن نرفع الضرائب على الشرائح المتوسطة وعلى الشركات الكبرى أن تدفع حصتها
 
الجيش الأميركي يسقط المنطاد الصيني بصاروخ من طائرة مقاتلة
الجيش الأميركي يسقط المنطاد الصيني بصاروخ من طائرة مقاتلة
 
 في موضوع السلاح
 
دعا إلى وقف بيع "الأسلحة الهجومية" في الولايات المتحدة، وقال:
يجب أن نتحرك لوقف "عنف السلاح"
يجب وضع قوانين لمنع حيازة الأشخاص الخطيرين للأسلحة
أوكرانيا
 
في الملف الأوكراني، قال الرئيس الأميركي:
 
نحن نفعل الشيء الصائب في أوكرانيا
سنواصل دعم أوكرانيا مهما طال الوقت
 
 الصين
 
عبر بايدن عن التزامه بالعمل مع الصين حيثما أمكن تعزيز المصالح الأميركية وإفادة العالم:
 
نسعى إلى التنافس مع الصين وليس إلى مصارعتها
إذا هددت الصين أميركا فسترد لحماية نفسها
سنحدث جيشنا لتمكينه من التصدي لأي تحد
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