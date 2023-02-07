باكستان ترفع الحجب عن موقع "ويكيبيديا"

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رفعت باكستان الحظر المفروض على موقع "ويكيبيديا"، بعد حجب هيئة الاتصالات الباكستانية الموقع الأسبوع الماضي لعدم إزالة محتوى "كافر" ويسيء إلى مشاعر المسلمين.

باكستان ترفع الحجب عن موقع وسائل إعلام: باكستان تحجب ويكيبيديا بسبب محتواها "الكافر"

وأمر رئيس الوزراء شهباز شريف برفع الحظر في ساعة متأخرة من مساء الاثنين، وفق بيان حكومي.

وكانت هيئة الاتصالات الباكستانية، المسؤولة عن تنظيم وسائل الإعلام، أعلنت حظر الموقع يوم الجمعة، بعد انتهاء المهلة التي منحتها باكستان للموقع لإزالة المحتوى المثير للجدل.

وأثار الحظر انتقادات العديد من الجهات في إسلام آباد، التي قالت إن الحظر يشكل ضربة للحقوق الرقمية ويحرم الجمهور من الحق في طلب المعرفة.

مع تصاعد الغضب، أعلنت وزيرة الإعلام الباكستانية مريم اورانغزيب، أن لجنة شكلها شريف من خمسة أعضاء بحثت الأمر، وأمرت باستعادة خدمات "ويكيبيديا" على الفور.

هذا ولم تقدم الحكومة أي تفسير أو تفاصيل حول المحتوى الذي تعتبره تجديفا، ولم تفسر هيئة الاتصالات الباكستانية مطلقا المحتوى الذي قالت إنه يضر بمشاعر المسلمين في باكستان.

ورحبت مؤسسة "ويكيبيديا برفع الحظر"، معتبرة أنه "يعني قدرة الشعب الباكستاني على الاستمرار في الاستفادة والمشاركة في نمو حركة عالمية لنشر وتبادل المعرفة الموثوقة والمجانية".