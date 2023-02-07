living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

باكستان ترفع الحجب عن موقع "ويكيبيديا"

7
FEBRUARY
2023
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
رفعت باكستان الحظر المفروض على موقع "ويكيبيديا"، بعد حجب هيئة الاتصالات الباكستانية الموقع الأسبوع الماضي لعدم إزالة محتوى "كافر" ويسيء إلى مشاعر المسلمين.
 
باكستان ترفع الحجب عن موقع وسائل إعلام: باكستان تحجب ويكيبيديا بسبب محتواها "الكافر"
وأمر رئيس الوزراء شهباز شريف برفع الحظر في ساعة متأخرة من مساء الاثنين، وفق بيان حكومي.
 
وكانت هيئة الاتصالات الباكستانية، المسؤولة عن تنظيم وسائل الإعلام، أعلنت حظر الموقع يوم الجمعة، بعد انتهاء المهلة التي منحتها باكستان للموقع لإزالة المحتوى المثير للجدل.
 
وأثار الحظر انتقادات العديد من الجهات في إسلام آباد، التي قالت إن الحظر يشكل ضربة للحقوق الرقمية ويحرم الجمهور من الحق في طلب المعرفة.
 
مع تصاعد الغضب، أعلنت وزيرة الإعلام الباكستانية مريم اورانغزيب، أن لجنة شكلها شريف من خمسة أعضاء بحثت الأمر، وأمرت باستعادة خدمات "ويكيبيديا" على الفور.
 
هذا ولم تقدم الحكومة أي تفسير أو تفاصيل حول المحتوى الذي تعتبره تجديفا، ولم تفسر هيئة الاتصالات الباكستانية مطلقا المحتوى الذي قالت إنه يضر بمشاعر المسلمين في باكستان.
 
ورحبت مؤسسة "ويكيبيديا برفع الحظر"، معتبرة أنه "يعني قدرة الشعب الباكستاني على الاستمرار في الاستفادة والمشاركة في نمو حركة عالمية لنشر وتبادل المعرفة الموثوقة والمجانية".
روسيا اليوم
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2023. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout