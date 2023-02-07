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كوريا الشمالية تدعو إلى تعزيز الاستعداد للحرب

7
FEBRUARY
2023
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عقدت كوريا الشمالية اجتماعا للجنة العسكرية المركزية لحزب العمال الحاكم لمناقشة سبل توسيع التدريبات القتالية العملياتية بشكل أكثر دقة في استعدادها للحرب.
 
كوريا الشمالية تدعو إلى تعزيز الاستعداد للحربموقع أمريكي يسأل: أين زعيم كوريا الشمالية؟
وأفادت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية بأن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ-أون ترأس اجتماعا موسعا للجنة العسكرية المركزية للحزب يوم الاثنين، مبينة أن المشاركين ناقشوا بعمق المهام العسكرية والسياسية الرئيسية لعام 2023 والقضايا طويلة الأجل المتعلقة بتوجهات بناء الجيش.
 
وذكرت أن بنود جدول الأعمال الرئيسية تضمنت مسألة توسيع وتكثيف التدريبات العملياتية والقتالية للجيش الشعبي الكوري الشمالي باستمرار للتعامل مع الوضع السائد وتعزيز الاستعداد للحرب بشكل أكثر صرامة.
 
جاء الاجتماع وسط تقارير تفيد بأن كوريا الشمالية تستعد لاستعراض عسكري بمناسبة الذكرى الـ75 لتأسيس الجيش الشعبي الكوري الشمالي يوم الأربعاء، وهو حدث من المرجح أن يكون مناسبة لاستعراض قوتها العسكرية.
 
وقالت وزارة الوحدة في كوريا الجنوبية إن الاجتماع العسكري الأخير يبدو أنه يهدف إلى تعزيز التضامن الداخلي للقوات المسلحة لكوريا الشمالية.
 
مع أحدث حضور له في الاجتماع، استأنف زعيم كوريا الشمالية أنشطته العامة بعد توقف دام حوالي 40 يوما.
روسيا اليوم
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