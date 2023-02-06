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اعلان الحداد الرسمي في تركيا

6
FEBRUARY
2023
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أعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، مساء اليوم الاثنين، حداداً وطنياً لسبعة أيام في البلاد، بعد الزلزال الذي خلف حتى الآن 1762 قتيلاً.

وبحسب مرسوم أصدرته الحكومة، تنكّس الأعلام حتى مساء الأحد 12 شباط.

وضرب الزلزال المدمر جنوب تركيا فجر الاثنين وقد بلغت شدته 7.7 درجة.
وأعلنت السلطات التركية في وقت سابق الاثنين سقوط أكثر من 1762 قتيلاً وإصابة ما يزيد على 11 ألفا إضافة إلى تدمير آلاف المباني جراء الزلزال.


وعرض عدد كبير من الدول مساعدة أنقرة في إزالة آثار الزلزال.

هذا وحذرت منظمة الصحة العالمية الاثنين من أن الزلزال العنيف الذي ضرب جنوب شرقي تركيا وسوريا المجاورة قد يتسبب بسقوط ثمانية أضعاف عدد الضحايا الـ2300 على الأقل (في البلدين) واللذين أعلنا عنه في حصيلة غير نهائية.

وقالت كاثرين سمولوود، مديرة الحالات الطارئة في المكتب الأوروبي لمنظمة الصحة العالمية لوكالة "فرانس برس": "هناك احتمال مستمر لانهيارات إضافية وغالباً ما نرى أرقاماً أعلى بثماني مرات من الأرقام الأولية".

وأضافت "نرى دائماً النمط نفسه مع الزلازل ويا للأسف, وهذا يعني أن الأرقام الأولية عن القتلى أو الجرحى سترتفع بشكل كبير في الأسبوع الذي يلي الزلزال".

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