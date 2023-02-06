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بعد زلزال تركيا وسوريا.. إيطاليا تكشف مستوى تحذير "تسونامي"

6
FEBRUARY
2023
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خفضت السلطات الإيطالية مستوى تحذير من موجات مد بحري عاتية (تسونامي) في جنوب البلاد.
 
وكانت السلطات الإيطالية قد أطلقت في وقت مبكر من الإثنين، تحذيرا من "تسونامي" بعد زلزال قوي هز وسط تركيا وشمال وغرب سوريا.
 
وأعلنت وزارة الصحة السورية عن ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال إلى 237 وفاة و639 إصابة معظمها في اللاذقية وحلب وحماة وطرطوس.
 
وأوضح مدير عام المركز الوطني لرصد الزلازل رائد أحمد أن سوريا تأثرت بالزلزال بشكل عام بمختلف مناطقها، فيما كان الأشد تأثرا المناطق القريبة من مركز الزلزال في إدلب واللاذقية وحلب، وفقما نقلت وكالة الأنباء السورية "سانا".
 
وبيّن أحمد في تصريح، أنه حدثت وستحدث هزات ارتدادية تباعا لكنها أضعف بكثير من قوة الزلزال الذي وقع، مبينا أنه يمكن للمواطنين الذين نزلوا من بيوتهم إلى الطرقات العودة لمنازلهم في حال عدم تصدعها، لأن جميع الهزات الارتدادية اللاحقة أضعف شدة.
 
وأشار إلى أن هذا الزلزال هو الأقوى منذ عام 1995، موضحا أن حالة عدم الاستقرار الزلزالي ستكون مستمرة ولكنها بهزات أضعف تأثيرا وضمن حدود الـ5 درجات.
 
من جانبها، ذكرت وكالة إدارة الكوارث بتركيا، الإثنين، أن 76 شخصا لقوا حتفهم وأصيب 440 آخرون في الزلزال المدمر، الذي هز عدة أقاليم جنوبي البلاد.
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