عشرات القتلى في سوريا وتركيا جراء الزلزال

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الجمهورية: لقي عشرات الأشخاص مصرعهم في سوريا وتركيا جراء زلزال قوي ضرب فجر اليوم الاثنين جنوب تركيا، ورفعت السلطات التركية حالة الإنذار إلى المستوى الرابع، وهو يشمل طلب المساعدة الدولية.

وقالت إدارة الطوارئ والكوارث التركية إن زلزالا بقوة 7.4 درجات على مقياس ريختر ضرب ناحية بازارجيك من محافظة كهرمان مرعش جنوب تركيا، على عمق 7 كيلومترات فجر اليوم.

وذكرت هيئة الزلازل أن هزات ارتدادية ما زالت تحدث في المنطقة، وأن هذا الزلزال شعر به سكان المحافظات في جنوبي تركيا ومدن شمالي سوريا.

وقال وزير الداخلية التركي سليمان صويلو إن "طواقم الوزارة تدير عملية الإنقاذ في المنطقة التي ضربها الزلزال جنوبي البلاد، والتي تتعرض لهزات ارتدادية".

وأضاف الوزير أن "الزلزال ضرب مدينتي هاتاي وغازي عنتاب، وأن فرق الإنقاذ من كل المحافظات تتجه للمناطق المنكوبة".

وأوضح الوزير أنه "تم رصد 6 هزات ارتدادية تجاوزت شدتها 6 درجات على سلم ريختر"، وقال إنه "تم رفع حالة الإنذار إلى المستوى الرابع، وهو يشمل طلب المساعدة الدولية".

من جهته، أفاد محافظ عثمانية جنوبي تركيا بمقتل 5 أشخاص في انهيار 34 مبنى جراء الزلزال.

ونقلت وكالة رويترز عن مسؤول أمني تركي أن 17 مبنى انهارت في إقليم ديار بكر جنوب شرق البلاد، جراء الزلزال.

بدوره أفاد محافظ شانلي أورفا بمصرع 12 شخصا في انهيار 17 مبنى جراء الزلزال في الولاية الواقعة جنوب تركيا.

فيما نقل مراسل الجزيرة عن مصادر طبية أن ما لايقل عن 44 شخصا في شمال غرب سوريا لقوا مصرعهم جراء الزلزال.