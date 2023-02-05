القوات الأوكرانية تنسحب من بعض مواقعها بسبب نقص الذخيرة والقوة البشرية

وذكرت مجلة “بوليتيكو” الأمريكية، نقلا عن عسكريين أوكرانيين، أن هناك حالات عارضت فيها القوات الأوكرانية قرارات القيادة وتصرفوا معها “بشكل غير لائق”، فيما قرر البعض الآخر ترك مواقعهم.

ونقلت المجلة عن أحد الضباط الأوكرانيين الذين فروا من أرتيموفسك مؤخرا قوله: “أحيانا يكون الانسحاب من المواقع هو الطريقة الوحيدة لنجاة الأفراد من الموت العبثي. إذا كانوا لا يستطيعون إيصال الذخيرة أو استبدال القوات”.

وقال الضابط، الذي فضل عدم الكشف عن هويته، إن مشاكل الانضباط في صفوف القوات الأوكرانية، مرتبطة بعدم فعالية القيادة، وعبء العمل على عاتق القوات التي لا يتم استبدالها.

من جانبها، أشارت الجندية، يفغينيا زاكريفسكايا، إلى أنه يستحيل في بعض الأحيان، توفير الراحة للأفراد العسكريين بسبب عدم وجود قوات أخرى جاهزة للقتال في فترات المناوبة.

وتواصل روسيا منذ 24 شباط/فبراير العام الماضي، تنفيذ عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا لحماية الأشخاص الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف لمدة 8 سنوات في دونباس.

وسبق وأن أرسلت روسيا مذكرة احتجاج إلى دول حلف شمال الأطلسي (ناتو) بسبب إمداد أوكرانيا بالأسلحة، وأكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفًا مشروعًا لروسيا.