انخفاض قياسي لاحتياطات الذهب والعملات الأجنبية في العالم و3 دول عربية تسجل نمواً بالمليارات

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كان أكبر انخفاض في عام 2015، عندما انخفضت الحيازات الأجنبية في البنوك المركزية بمقدار 711 مليار دولار.

في الوقت نفسه، سجلت آخر مرة انخفاض في الاحتياطيات في عام 2018، بمقدار 63 مليار دولار فقط.

وبشكل إجمالي، انخفضت الاحتياطيات العام الماضي في ثلثي البلدان التي شملها الاستطلاع، وكانت الاحتياطيات الأكثر تراجعا في سويسرا (186 مليار دولار) واليابان (134 مليار دولار) وسنغافورة (128 مليار دولار) والصين (120 مليار دولار)، تغلق هونغ كونغ المراكز الخمسة الأولى مع انخفاض قدره 73 مليار دولار في الأصول الدولية.

وتشمل المراكز العشرة الأولى أيضا الهند وروسيا وكوريا الجنوبية والبرازيل وجمهورية التشيك.

في الوقت نفسه، زادت الأصول الدولية للبنوك المركزية في 33 دولة، لكنها زادت بأكثر من مليار دولار في 15 دولة فقط، وسجلت تركيا أقوى نمو في أصول الذهب والعملات الأجنبية، التي نمت بمقدار 17.6 مليار دولار.

وشملت المراكز الخمسة الأولى أيضا قطر (+ 5.2 مليار دولار) والأرجنتين (+ 4.9 مليار دولار) والمملكة العربية السعودية (+ 4.5 مليار دولار) والكويت (+ 4.1 مليار دولار).