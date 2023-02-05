بعد صراع مع المرض.. وفاة رئيس سابق!

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توفيّ الرئيس الباكستاني الأسبق برويز مشرف عن 79 عاماً اليوم في دبي، بعد صراع طويل مع المرض، كما أعلن الجيش الباكستاني في بيان صدر في اسلام أباد.

وقال المكتب الإعلامي للجيش في بيان مقتضب، إن كبار القادة العسكريين "يعربون عن تعازيهم الحارة في وفاة الجنرال برويز مشرف". وأضاف: "رحمه الله وألهم عائلته الصبر والسلوان".

وذكرت وسائل إعلام ومسؤول كبير "لوكالة فرانس برس"، أن الجنرال مشرف توفي في أحد مستشفيات دبي صباح اليوم.

واستولى مشرف على السلطة في 1999 في انقلاب أبيض بعدما حاول رئيس الوزراء آنذاك نواز شريف إقالته من منصب قائد الجيش، بحيث عينه قبل عام على الرغم من وجود ضباط برتب أعلى.