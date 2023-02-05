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قفزت للسباحة مع الدلافين.. ثم وقعت الكارثة

5
FEBRUARY
2023
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كانت مراهقة أسترالية تلهو مع أصدقائها في نهر سوان الذي يقسم مدينة بيرث الأسترالية، قبل أن تلقى حتفها بشكل مروع.
 
وذكرت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية، الأحد، كانت على متن دراجة مائية (جت سكي)، قبل أن تباغتها سمكة قرش وتصيبها بجروح خطيرة توفيت على أثرها، وأعلن عن وفاتها في المكان.
 
وقالت الشرطة الأسترالية إنه بدا للأصدقاء أن هناك مجموعة من الدلافين تسبح بالقرب منهم، فقفزت الفتاة البالغة من العمر (16 عاما) في المياه، لتسبح بالقرب من هذه الدلافين الأليفة.
 
لكن الدلافين كانت في الحقيقة أسماك قرش مفترسة.
 
وذكرت الشرطة أن أصدقاء الفتاة الراحلة شهدوا حادثا مؤلما للغاية.
 
 ولم يعرف حتى الآن نوع سمك القرش هذه.
 
وقالت السلطات إنه من غير المعتاد أن تسبح أسماك القرش في النهر الذي يصب في المحيط الهندي.
 
ويعتقد أن هذا أول هجوم قاتل لأسماك القرش في نهر سوان منذ نحو 100 عام.
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