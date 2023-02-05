living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

البحرية الأميركية تضرب طوقا حول مكان حطام المنطاد الصيني

5
FEBRUARY
2023
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
فور إسقاط المنطاد الصيني، على الساحل الشرقي للولايات المتحدة، ضربت البحرية وخفر السواحل الأميركيان، السبت، طوقا على موقع سقوط حطام المنطاد في المحيط الأطلسي.
 
لكن عملية استعادة حطام المنطاد لمعرفة أسراره قد لا تتم إلا بعد مرور اليوم، وفق ما ذكرت تقارير إعلامية، أشارت إلى أن السفينة المتخصصة في انتشال الحطام لن تتمكن من الوصول إلى الموقع إلا خلال أيام وليس اليوم.
 
وكان الجيش الأميركي أسقط المنطاد الصيني بأمر من الرئيس جو بايدن قبالة سواحل كارولينا الجنوبية المطلة على المحيط الأطلسي، بعدما حلّق لأيام فوق الولايات المتحدة.
 
وحذر المسؤولون في منطقة شاطئ كارولينا الشمالية مرتادي الشواطئ من لمس أو نقل أي أجزاء من حطام المنطاد الصيني قد يجرف على الشواطئ في الولاية أو بالقرب من ميرتل بيتش في كارولينا الجنوبية.
 
ورفعت حادثة تحليق المنطاد من مستوى التوتر بين واشنطن وبكين وتسببت في تأجيل زيارة وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، إلى الصين، التي كانت مقررة، الأحد.
 
وكشف تسجيل صوتي من إحدى مقاتلي "إف-22" اللتين نشرتا في العملية اللحظات التي أكد فيها الطيارون ضرب المنطاد وتدميره بالكامل.
 
وقال مسؤول عسكري كبير لشبكة "فوكس نيوز" إن حقل الحطام (المكان المتوقع لوقوع الحطام) عرضه 11 كيلومترا، وعمقه 14 مترا.
 
 وأضاف المسؤول أن هناك العديد من القطع البحرية التي تعود إلى البحرية الأميركية وخفر السواحل الأميركيين بدأت في تأمين مكان الحطام، مشيرا إلى أن السفينة المتخصصة في أعمال انتشاله لن تأتي إلا خلال أيام.
 
ويسعى الأميركيون إلى انتشال الحطام من أجل معرفة أسرار المنطاد، الذي قالت الصين إنه كان يعمل لغايات بحثية، بينما أكد مسؤولون أميركيون أنهم واثقين من أن المنطاد لأغراض التجسس.
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2023. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout