سويسرا: لن نعيد دبابات ليوبارد إلى ألمانيا ولن نحل جيش البلاد

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صوّتت لجنة السياسة الأمنية لمجلس الولايات في البرلمان السويسري، ضد مبادرة حل الجيش السويسري وإعادة 30 دبابة “ليوبارد 87” إلى ألمانيا من أصل 96 دبابة، كونها مخزونا استراتيجيا.

وجاء في بيان المكتب الصحفي لمجلس النواب مساء السبت: “رفضت اللجنة البرلمانية المبادرة المقترحة لسحب 30 دبابة من أصل 96 دبابة ليوبارد 87 وإعادتها إلى ألمانيا”.

يُشار إلى أن قرار الرفض حصل على تأييد 8 أصوات مقابل 2 ضده.

وأشار البيان الصحفي، إلى أنّ النواب الذين صوّتوا ضد إعادة الدبابات إلى ألمانيا، عبّروا عن اعتقادهم بأن دبابات “ليوبارد 87” لا تزال تمثّل “احتياطيا استراتيجيا يجب الحفاظ عليه”.

من جهتهم، أصرّ البرلمانيون، الذين سعوا لاعتماد المبادرة البرلمانية، على أنه من خلال إعادة الدبابات، يمكن لسويسرا “أن تقدم مساهمة إضافية في الأمن الأوروبي والقدرات الدفاعية لألمانيا، التي تقدّم بدورها مساعدة عسكرية مهمّة لأوكرانيا عبر توفير المواد من مخزونها الخاص”.

يذكر أن السلطات السويسرية صرّحت مرارا أنّ البلاد لا تزوّد المشاركين في النزاعات بالأسلحة بسبب وضعها المحايد.