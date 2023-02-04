living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

سويسرا: لن نعيد دبابات ليوبارد إلى ألمانيا ولن نحل جيش البلاد

4
FEBRUARY
2023
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

صوّتت لجنة السياسة الأمنية لمجلس الولايات في البرلمان السويسري، ضد مبادرة حل الجيش السويسري وإعادة 30 دبابة “ليوبارد 87” إلى ألمانيا من أصل 96 دبابة، كونها مخزونا استراتيجيا.
وجاء في بيان المكتب الصحفي لمجلس النواب مساء السبت: “رفضت اللجنة البرلمانية المبادرة المقترحة لسحب 30 دبابة من أصل 96 دبابة ليوبارد 87 وإعادتها إلى ألمانيا”.
يُشار إلى أن قرار الرفض حصل على تأييد 8 أصوات مقابل 2 ضده.
وأشار البيان الصحفي، إلى أنّ النواب الذين صوّتوا ضد إعادة الدبابات إلى ألمانيا، عبّروا عن اعتقادهم بأن دبابات “ليوبارد 87” لا تزال تمثّل “احتياطيا استراتيجيا يجب الحفاظ عليه”.
من جهتهم، أصرّ البرلمانيون، الذين سعوا لاعتماد المبادرة البرلمانية، على أنه من خلال إعادة الدبابات، يمكن لسويسرا “أن تقدم مساهمة إضافية في الأمن الأوروبي والقدرات الدفاعية لألمانيا، التي تقدّم بدورها مساعدة عسكرية مهمّة لأوكرانيا عبر توفير المواد من مخزونها الخاص”.
يذكر أن السلطات السويسرية صرّحت مرارا أنّ البلاد لا تزوّد المشاركين في النزاعات بالأسلحة بسبب وضعها المحايد.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2023. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout