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راموس يوجه ضربة قاضية لكريستيانو رونالدو

4
FEBRUARY
2023
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صرح الإسباني المخضرم سيرخي راموس، مدافع فريق باريس سان جيرمان متصدر الدوري الفرنسي، بأن زميله النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، هو أفضل لاعب على الإطلاق في تاريخ كرة القدم.

وقال راموس، في تصريحات لقناة نادي باريس سان جيرمان، اليوم السبت: “عانيت سنوات من اللعب ضد ميسي، لكنني الآن أستمتع باللعب معه في فريق واحد”.

وأضاف قائد فريق ريال مدريد السابق: “إنه (ميسي) أفضل لاعب في تاريخ كرة القدم على الإطلاق”.

وسبق لراموس أن وصف النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب نادي النصر السعودي حاليا، بأنه أفضل لاعب في العالم، أثناء مزاملته في ريال مدريد الإسباني خلال الفترة من 2009 وحتى 2018.

يذكر أن سيرخيو راموس (36 عاما) كان منافسا تاريخيا لميسي (35 عاما) في مواجهات “الكلاسيكو” بين ريال مدريد وبرشلونة على مدار 15 عاما، وسبق لهما الدخول في مناوشات عديدة.

ويستضيف فريق باريس سان جيرمان نادي تولوز اليوم السبت، على ملعب “حديقة الأمراء – Parc des Princes) وذلك في المباراة الافتتاحية لمنافسات الجولة الـ22 من الدوري الفرنسي “ليغ1”.

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