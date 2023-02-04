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ارتفاع حصيلة ضحايا القصف الأوكراني على دونيتسك

4
FEBRUARY
2023
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لقيت امرأة مصرعها، وأصيب شخص آخر، جراء استهداف قوات كييف لمدينة غورلوفكا، في إقليم دونيتسك، بـ 3 قذائف ناتو من عيار 155 ملم.

وأفاد رئيس بلدية مدينة غورلوفكا، إيفان بريخودكو، عبر “تلغرام”، بمصرع امرأة، وإصابة شخص آخر، جراء استهداف قوات كييف لأحياء، غيرتسين، وتولتسوي، وسط مدينة غورلوفكا، في مقاطعة دونيتسك، بـ 3 قذائف ناتو من عيار 155 ملم.

وارتفعت حصيلة الضحايا في جمهورية دونيتسك الشعبية الروسية، إلى قتيلين و5 جرحى، جراء القصف الأوكراني على الجمهورية أمس الجمعة.

وأفاد المكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب في أوكرانيا، في وقت سابق، بمقتل شخص، وإصابة 4 جراء القصف الأوكراني على الجمهورية، أمس الجمعة.

وأعلن مركز الدفاع الإقليمي لجمهورية دونيتسك الشعبية، صباح اليوم السبت، عن مصرع مدني، وإصابة شخصين، في القصف الأوكراني على الجمهورية، أمس الجمعة.

وأضاف مركز الدفاع الإقليمي، أن من بين المصابين في القصف الأوكراني على محطة دونيتسك-سيفيرني، امرأتين إحداهما في الـ 59 من العمر، والثانية في الـ 41 من العمر.

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