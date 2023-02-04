زاخاروفا “ساخرة” حول انضمام كييف للاتحاد الأوروبي: البعض يخوض هذا الماراثون منذ 30 عاما

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أعلنت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، أن بعض المرشحين لعضوية الاتحاد الأوروبي، مثل تركيا، تخوض هذا الماراثون منذ أكثر من 30 عاما.

ونقل الموقع الإلكتروني للخارجية الروسية عن زاخاروفا تقييمها خطة السلطات الأوكرانية للانضمام إلى الجمعية في غضون عامين، وقالت: “ذات يوم، أكدت المفوضية الأوروبية هذا مرة أخرى، بأن الحصول على العضوية في الاتحاد الأوروبي هو بمثابة سباق الماراثون، وليست مجرد جري سريع. ”

وأضافت: “كما نعلم، فإن بعض “الرياضيين” (تركيا، على سبيل المثال) ظلّت “تلهث” أكثر من 30 عاما.”

هذا وقد تحدث رئيس وزراء أوكرانيا دينيس شميغال عن فكرة الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي قبل مضي عامين.

وبحسبما ذكرته صحيفة “بوليتيكو”، فإن بولندا ودول البلطيق تدعم مثل هذه الخطة في كييف، ومع ذلك، فإن “العديد من أفراد الحرس القديم” في الاتحاد الأوروبي لا يزال حذرا.

كما ذكرت زاخاروفا تصريحات المفوض الأوروبي لشؤون الموازنة يوهانس هان، عندما قال إن عملية انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي ستصبح ماراثونا، وليست مجرد عدو سريع الخطوات.