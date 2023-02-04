بايدن يرفض تحمل مسؤولية التضخم الجامح في أمريكا..

وأشار خلال مؤتمر صحفي في البيت الأبيض، إلى أن الاقتصاد الذي ورثه، بعد عمليات الإغلاق والاضطرابات الأخرى المتعلقة بفيروس “كورونا” المستجد، كان فوضويا، مقارنة بانتقاله إلى نمو مستقر نسبيا، و”أقوى سوق عمل منذ أكثر من 50 عاما”.

وقال بايدن ردا على سؤال من أحد الصحفيين: “هل أتحمل مسؤولية التضخم؟ لا، لأنه كان موجودا بالفعل عندما جئت إلى هنا”، مضيفا: “تذكر كيف كان الاقتصاد عندما وصلت إلى هنا، كانت الوظائف تنزف، وكان التضخم يرتفع، ولم نكن نصنع شيئا هنا، لقد كنا نواجه صعوبة اقتصادية حقيقية، ولهذا السبب لا أتحمل اللوم”.