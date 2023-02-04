تفاصيل جديدة حول العثور على جبل ذهب في مصر

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كشف مستشار وزير التموين في مصر لشؤون صناعة الذهب ناجي فرج، تفاصيل العثور على منجم إيقات بصحراء مصر الشرقية.

وأضاف فرج خلال لقاء خاص عبر قناة النيل للأخبار، اليوم الجمعة أن منجم جبل إيقات يستطيع إنتاج نحو 200 كيلو من الذهب شهريًا، ما يضيف لرصيد البنك المركزي من الذهب ويعطي قوة للعملة المصرية والاقتصاد الوطني.

وأشار إلى أن مصر تمتلك الكثير من المناجم الخاصة بالذهب، ومنها منطقة عتود في الصحراء الشرقية، ومنطقة المثلث الذهبي، ومنطقة حنش، ومنطقة وادي العراقي، والبرانية، لافتا إلى أن هناك أكثر من 100 منطقة تصلح للتنقيب عن الذهب في مصر.

وأوصح مستشار وزير التموين لشؤون صناعة الذهب أن استخراج الذهب من منجم إيقات، يتم بأياد مصرية وهي شركة شلاتين، ما يعود بمورد اقتصادي كبير على خزينة الدولة.