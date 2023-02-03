زيلينسكي عن الانسحاب من أرتيوموفسك: “سنقاتل قدر ما نستطيع”

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أكد رئيس أوكرانيا فلاديمير زيلينسكي أن قوات كييف لن تتنازل عن مدينة أرتيوموفسك، مشيرا إلى أننا “سنقاتل بقدر ما نستطيع”.

وأعلن زيلينسكي ذلك خلال مؤتمر صحفي عقب القمة بين أوكرانيا والاتحاد الأوروبي في كييف، اليوم الجمعة.

وفي وقت سابق، قال ميخائيل بودولاك، مستشار مكتب رئيس أوكرانيا، إن كييف كانت تدفع ثمنا باهظا للغاية من أجل الحفاظ على أرتيوموفسك، وذلك في الوقت الذي رفض فيه إعطاء إحصائيات دقيقة عن خسائر كييف.

يُشار إلى أنه في 3 فبراير، قال إيغور كيماكوفسكي، مستشار رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية دينيس بوشيلين إن القوات الأوكرانية بدأت في تجميع احتياطياتها بالقرب من أرتيموفسك.

وأكد أن هناك خلافات في كييف حول سحب القوات من أرتيوموفسك أم لا.

وأوضح كيماكوفسكي في الوقت نفسه، أنه لا يوجد انسحاب للجنود الأوكرانيين من المدينة في الوقت الحالي.