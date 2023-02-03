اتفاق أوروبي على تحديد سقف أسعار الوقود الروسي

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توصلت دول الاتحاد الأوروبي، إلى اتفاق لتحديد سقف لأسعار المشتقات النفطية الروسية، قبيل حظر دولي يدخل حيّز التنفيذ نهاية الأسبوع، وفق ما نقلت "وكالة الصحافة الفرنسية" عن "مسؤولين". وأكد دبلوماسيو الاتحاد الأوروبي أن المستويات التي تم التوصل إليها تبلغ مئة دولار للوقود الأكثر ثمنا مثل الديزل و45 دولارا للبرميل للمنتجات الأقل نوعية مثل وقود المركبات والتدفئة.

وقالت السويد، التي تتولى الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي، إن الاتفاق مهم، ويندرج في إطار الرد المستمر من الاتحاد الأوروبي وشركائه على الحرب في أوكرانيا.

وتأتي الخطوة الأخيرة في إطار مساعٍ دولية لاستهداف صادرات موسكو الرئيسة، للحد من الترسانة التي يستخدمها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لدعم الحرب في أوكرانيا.