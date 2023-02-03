مرض غامض يتفشى في قرية بساحل العاج ويودي بحياة 20 شخصا

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كشفت وكالة فرانس برس الخميس عن مرض غامض تفشى في قرية بوسط ساحل العاج منذ نهاية العام الماضي أودى بحياة عشرين شخصا معظمهم من الأطفال.

وبدوره، فقد أوضح رئيس جمعية الشباب في قرية كبو-كانكرو، بول كواسيه، أن "الحصيلة كانت 12 وفاة حتى 26 كانون الثاني لكنها زادت الخميس اذ قضى عشرون شخصا بينهم اثنان من البالغين".

وأكد سكان آخرون في القرية حصيلة الوفيات.

وأوضح كواسيه أن البالغين المتوفين هما امرأتان تبلغان 60 و70 عاما، وتوفيت كلتاهما في مستشفى في بواكيه "بعد أن ظهرت عليهما أعراض الوفيات الأولى نفسها، وهي القيء والإسهال".

وبحسب كواسيه، فقد زار وزيران القرية في كانون الأول بعد تسجيل أول حالة وفاة، كما زارها وزير الصحة بيير ديمبا في 31 كانون الثاني لتقييم الوضع.