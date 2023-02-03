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معظمهم أطفال.. مرض غامض يقتل 20 شخصا بساحل العاج

3
FEBRUARY
2023
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أودى مرض غامض تفشى في قرية بوسط ساحل العاج منذ نهاية العام الماضي بعشرين شخصا معظمهم من الأطفال، بحسب حصيلة جديدة أدلت بها مصادر محلية لوكالة فرانس برس الخميس.
 
وقال بول كواسيه، رئيس جمعية الشباب في قرية كبو-كانكرو الواقعة على بعد حوالى عشرين كيلومترًا من مدينة بواكيه، إن "الحصيلة كانت 12 وفاة حتى 26 كانون الثاني/يناير. لكنها زادت الخميس اذ قضى عشرون شخصا بينهم اثنان من البالغين".
 
كما أكد سكان آخرون في القرية حصيلة الوفيات.
 
القيء والإسهال
وأوضح كواسيه أن البالغين المتوفين هما امرأتان تبلغان 60 و70 عاما، وتوفيت كلتاهما في مستشفى في بواكيه "بعد أن ظهرت عليهما أعراض الوفيات الأولى نفسها، وهي القيء والإسهال".
 
كما أدخل مؤخرًا 33 من سكان كبو-كانكرو مستشفى جامعة بواكيه على خلفية أعراض مماثلة، وفق مصادر طبية.
 
وكان وزيران قد زارا القرية في كانون الأول/ديسمبر بعد تسجيل أول حالة وفاة، وزارها وزير الصحة بيير ديمبا في 31 كانون الثاني/يناير لتقييم الوضع، بحسب كواسيه.
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