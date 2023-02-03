كوريا الشمالية تتبنى قانونا حول حماية "أسرار الدولة"

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أعلنت وسائل الإعلام الرسمية في كوريا الشمالية اعتماد قانون جديد يهدف إلى حماية أسرار الدولة، وسط جهود ترمي على ما يبدو إلى تشديد الانضباط الداخلي.

ووفقا لوكالة الأنباء الكورية المركزية الرسمية (KCNA)، أقر الاجتماع العام للجنة الدائمة لمجلس الشعب الأعلى، الذي عقد في بيونغ يانغ في اليوم السابق، قوانين أخرى بشأن إدارة البلاد للسكك الحديدية وتعليم النوابغ.

وقالت الوكالة إن الهدف من قانون "حماية سر الدولة" هو المساهمة في ضمان السلامة الوطنية وتطوير "البناء الاشتراكي" من خلال إنشاء النظام. ولم تذكر تفاصيل حول ماهية "سر الدولة" الذي أشارت إليه وما إذا كان سر واحد أو عدة أسرار.

كما تبنى الاجتماع قوانين بشأن القروض والرموز الوطنية، واستعرض تنفيذ قانون تحسين الظروف المعيشية للضباط المسرحين.

وقالت الوكالة إن الاجتماع "شدد على ضرورة قيام لجان توجيهية اشتراكية لمراقبة القانون على جميع المستويات بإجراء تعليم فعال في مراقبة القانون من خلال القوانين التي تم تبنيها حديثا".

من جانبها، اعتبرت وزارة الوحدة في كوريا الجنوبية الخطوة بأنها "تعكس جهود نظام كيم جونغ-أون لتقوية نظامه الاجتماعي الشامل".