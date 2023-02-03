مجلة سويسرية: أنالينا بيربوك تعاني من "الانفصام"

A + A -

عبر رئيس تحرير مجلة "Weltwoche" الأسبوعية السويسرية روجر كيبيل عن اعتقاده بأن السلطات الألمانية غارقة في انفصام سياسي.

وكمثال على ذلك أشار الصحفي إلى تصريح وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك التي "قالت في آن واحد إننا (ألمانيا) نخوض حربا ضد روسيا لكننا لا نشارك في النزاع". ويدل ذلك، بحسب كيبيل، على "شكل ما من الانفصال السياسي والانقسام الروحي".

وأكد أن السياسة الألمانية تواجه "أزمة عميقة في التمثيل"، موضحا أن "الساسة اعتادوا على أن الناخبين يتبعونهم مرة واحدة فقط كل 4 سنوات، وفي مراحل ما بين الانتخابات يفعل السياسيون كل ما يريدونه باستخدام أدوات مثل حالات الطوارئ أو "الإصلاحات غير الشعبية". بلا تفكير وبشكل غير عقلاني!"

وتوصل الصحفي إلى استنتاج مفاده أن الغرب أصبح ضحية لدعايته الخاصة وهو يقدم نفسه في حالة من الهستيريا العسكرية الجماعية ويلعب الروليت الروسي مع سكانه.

وأعلنت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك في جلسة الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، سابقا، أن البلدان الأوروبية "تخوض حربا ضد روسيا"، داعية الدول الأوروبية لتقديم المزيد من أجل أوكرانيا معا بدلا من البحث عن المذنبين في صفوفها. وبعد هذا التصريح واجهت بيربوك انتقادات شديدة من جانب النواب والأحزاب، ودعاها بعضهم للاستقالة من منصبها.